Бочкарева обвинила в скандале с наркотиками влиятельного недоброжелателя

Москва, 25 июля. Известная актриса Наталья Бочкарева впервые поделилась своей версией нашумевшей истории с запрещенными веществами. На своей странице в Instagram звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила, что скандал подстроил влиятельный недоброжелатель.

Напомним, в сентябре прошлого года инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находилась Бочкарева. При актрисе обнаружили пакетик с запрещенным веществом. В качестве наказания суд оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей.

25 июля Наталья Бочкарева отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет. В день рождения актриса решила подвести итоги прошедшего года жизни.

«Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову», — отметила исполнительница роли Даши Букиной.

Бочкарева заявила, что еще в феврале полностью рассказала свою версию истории с наркотиками Первому каналу. По словам актрисы, тогда она объяснила, почему терпела высказывания о себе различных экспертов, а также «хамское отношение и мерзкие заголовки» СМИ, которые не публиковали официальные документы.

«И, что самое главное, после долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время», — сообщила артистка.

Как утверждает Бочкарева, эта передача в эфир так и не вышла. По мнению актрисы, это тоже вина загадочного недоброжелателя.

«Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал», — написала звезда.

При этом артистка подчеркнула, что все обвинения с ее стороны — это лишь догадки, однако слишком много обстоятельств заставили ее думать на упомянутого ей человека.

Также Бочкарева объяснила, почему выбрала именно Первый канал для откровенного рассказа. По ее словам, она хотела справедливости и была уверена, что люди точно поверят этому каналу.

«Когда мы ее отсняли, мне аплодировали как зрители, так и все те, кто готовил эту программу, но что-то пошло не так», — посетовала звезда.

В заключении Бочкарева рассказала, что уже смирилась и отпустила ситуацию. Актриса также поблагодарила всех, кто был рядом с ней в течение этого года и не отвернулся от нее из-за скандала.