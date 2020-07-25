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Бочкарева обвинила в скандале с наркотиками влиятельного недоброжелателя

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Бочкарева обвинила в скандале с наркотиками влиятельного недоброжелателя

Москва, 25 июля. Известная актриса Наталья Бочкарева впервые поделилась своей версией нашумевшей истории с запрещенными веществами. На своей странице в Instagram звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила, что скандал подстроил влиятельный недоброжелатель.

Напомним, в сентябре прошлого года инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находилась Бочкарева. При актрисе обнаружили пакетик с запрещенным веществом. В качестве наказания суд оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей.

25 июля Наталья Бочкарева отмечает юбилей — ей исполнилось 40 лет. В день рождения актриса решила подвести итоги прошедшего года жизни.

«Я знаю, всех вас интересует тот скандал, который внезапно свалился на мою голову», — отметила исполнительница роли Даши Букиной.

Бочкарева обвинила в скандале с наркотиками влиятельного недоброжелателя

Бочкарева заявила, что еще в феврале полностью рассказала свою версию истории с наркотиками Первому каналу. По словам актрисы, тогда она объяснила, почему терпела высказывания о себе различных экспертов, а также «хамское отношение и мерзкие заголовки» СМИ, которые не публиковали официальные документы.

«И, что самое главное, после долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время», — сообщила артистка.

Как утверждает Бочкарева, эта передача в эфир так и не вышла. По мнению актрисы, это тоже вина загадочного недоброжелателя.

«Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было словно в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал», — написала звезда.

При этом артистка подчеркнула, что все обвинения с ее стороны — это лишь догадки, однако слишком много обстоятельств заставили ее думать на упомянутого ей человека.

Бочкарева обвинила в скандале с наркотиками влиятельного недоброжелателя

Также Бочкарева объяснила, почему выбрала именно Первый канал для откровенного рассказа. По ее словам, она хотела справедливости и была уверена, что люди точно поверят этому каналу.

«Когда мы ее отсняли, мне аплодировали как зрители, так и все те, кто готовил эту программу, но что-то пошло не так», — посетовала звезда.

В заключении Бочкарева рассказала, что уже смирилась и отпустила ситуацию. Актриса также поблагодарила всех, кто был рядом с ней в течение этого года и не отвернулся от нее из-за скандала.

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Источник: Instagram
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