Эксперты назвали «спасательным механизмом» новые выплаты для безработных

Дополнительная помощь государства в размере МРОТ поможет решить насущные проблемы в тяжелой жизненной ситуации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом говорится на официальном сайте Кабинета министров.

Деньги, которые будут выделены из правительственного резервного фонда, пойдут Роструду. Средства определят в бюджеты регионов и города Байконур.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», — говорится в тексте сообщения.

Заседание Кабмина прошло накануне. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, на выплаты безработным будут выделены дополнительные 20 миллиардов рублей.

«Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства», — сказал глава правительства.

Ранее Мишустин сообщил, что коронавирус сильно изменил рынок труда и с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной раза, то есть примерно до трех миллионов человек.

Поможет решить проблемы

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода отметил, что к июлю безработица в России превысила отметку 4,6 млн. Это своеобразный антирекорд за последние десять лет, это около 6% от экономически трудоспособного населения страны. При этом он заметил, что в соседних странах ЕС, в частности, в Южной Европе, безработица в два-три раза выше, особенно среди молодежи.

«В этом году россияне переживают два шока на фоне пандемии: девальвацию рубля и всплеск безработицы. Поэтому дополнительная помощь государства в размере МРОТ будет очень кстати. Она поможет решить насущные проблемы в тяжелой жизненной ситуации», — пояснил Лобода.

По словам эксперта, «вертолетные» деньги не будут эффективными для всех слоев населения. Поэтому разумно, что государство оказывает поддержку наиболее уязвимым представителям населения страны.

«Но нас поджидает другая опасность: «серые» зарплаты в России в прошлом году оценивались в размере 13 триллионов рублей. Если на биржу труда пойдет поток оставшихся без работы в сером секторе, то объемы необходимой помощи нуждающимся будут исчисляться триллионами рублей», — заключил Лобода.

Спасательный механизм

Социолог Михаил Галицкий отметил, что безработица — это общемировая проблема, которая известна всем странам с развитой экономикой. Именно пособия по безработице являются спасательным механизмом для людей, лишившихся рабочих мест.

«Факторы, вызвавшие эту проблему, могут быть разными, — как пример, эпидемия. В данном случае важно выделить из социума наиболее нуждающийся сектор, и определить ему пособия, которых хватит на самое главное. Также стоимость ЖКХ для этой категории граждан должна быть урегулирована индивидуально. Необходимо установить гибкость цен на оплату вышесказанного ЖКХ: для школ, детских садов, больниц нужны другие источники снабжения, использующие солнечную энергию, что даст значительную экономию на фоне не худшей эффективности», — пояснил Галицкий.

По мнению эксперта, более уязвимым слоям населения важен альтернативный поставщик коммунальной продукции. Экономика страны состоит не из одного механизма, но из нескольких, взаимодополняющих друг друга.

«Функция каждого облегчается за счет оптимальной регулировки другого. Это своего рода секторная «невидимая рука». Решив задачу с коммуналкой и обеспечением контроля цен на первоочередные товары, возможно, удастся увеличить эффект от пособий при создании специальных магазинов для малообеспеченных, подверженных финансовым трудностям», — пояснил Галицкий.

Кроме того, на совещании правительства был поднят вопрос о назначении новых выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В отличие от июньских и июльских выплат, которые были положены всем семьям с детьми до 16 лет, в данном случае речь шла о тех семьях, которые действительно нуждаются в деньгах.