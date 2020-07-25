Глава Калининградской области рассказал, как пытался попасть с дочерью на прием к врачу

Калининград, 25 июля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о проблемах здравоохранения в регионе и привел в пример несколько личных историй.

Однажды глава региона пытался найти врача для дочери, у которой в горле застряла рыбная кость. Однако помощь в экстренной ситуации удалось получить не с первого раза. Из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Алиханова отправили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ).

«И я вот с ребенком мотался по всему городу, пока доехал-таки наконец в ЦГКБ, где кость вынули», — вспомнил он.

Посещал глава региона и детскую областную больницу, где попасть к врачу тоже удалось далеко не сразу.

«Пришлось немножко на повышенных тонах поговорить, потому что время ожидания, на мой взгляд, крайне большое», — отметил он.

Алиханов обратил внимание, что некоторые больницы требуют ремонта и расширения. Например, очереди в детской поликлинике №5 Алиханов сравнил с селедкой в бочке.

«Это ужасные условия. Старые, еще немецкие здания, которые, понятное дело, не были приспособлены для поликлиники», — добавил губернатор.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее обратил внимание, что пандемия коронавируса продемонстрировала способность здравоохранения мобилизоваться перед лицом серьезной угрозы. При этом ситуация позволила увидеть общие проблемы отрасли, в том числе и те, что возникли при ее оптимизации. Мишустин напомнил, что ключевую задачу по модернизации поставил президент России Владимир Путин. Для ее выполнения выделят почти 500 миллиардов рублей.