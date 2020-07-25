Ученые нашли у берегов Антарктиды угрозу цивилизации

Вашингтон, 25 июля. Ученые из Университета штата Орегон в США нашли активную утечку метана с морского дна у побережья Антарктиды, которая представляет угрозу для всей цивилизации.

По их словам, метан образовался при разложении водорослей, которые оказались погребенными под осадочными породами. Он представляет опасность как сильный парниковый газ. Его высвобождению способствует нагревание слоя воды над дном, что происходит при глобальном потеплении.

Как отмечает «Мир 24», метан способствует изменению климата и нагревает планету гораздо сильнее, чем углекислый газ.

Ученые опасаются, что в атмосферу может попасть такое количество метана, что планета нагреется до огромных температур. Это поставит под вопрос существование современной цивилизации.

Исследователи признались, что пока не знают причину высвобождения метана. Но происходит это не из-за нагревания океана. Они также обратили внимание на отсутствие микробов, которые обычно поглощают выделяемый дном метан.

Ранее международная группа ученых, состоящая из австралийских и французских геологов, заявила о зарождении в южной части Индийского океана нового материка. Окончательный вывод они смогут сделать только после изучения химического состава сиенитов - пород гранитного свойства, которые встречаются только на материках. Это необходимо, чтобы установить происхождение магмы и проследить ее эволюцию.