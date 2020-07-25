Гринберг объяснил, к чему могут привести новые выпады США против «Северного потока – 2»



Москва, 25 июля. Эксперт в сфере экономики, член Российской академии наук Руслан Гринберг прокомментировал реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2». В интервью информационному изданию «Украина.ру» Гринберг оценил опасность санкционной политики США, направленной против Российской Федерации и ее энергетической программы, а также объяснил, к чему могут привести новые выпады Вашингтона.

Напомним, что Палата представителей США приняла новый проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В документ были добавлены поправки, которые подразумевают введения дополнительных санкционных мер, направленных против проекта газопровода «Северный поток – 2». Ограничения могут затронуть сразу нескольких компаний и физических лиц, которые занимаются реализацией судов и оборудования, необходимого для прокладки газопровода.

Гринберг, комментируя новые санкции США против российского проекта газопровода, заметил, что на Западе дух свободного рынка уже давно не в моде, а американцы уже без какого-либо стеснения показывают, что готовы сделать все, чтобы помешать строительству.

Эксперт в области экономики объяснил, к чему могут привести новые выпады США против «Северного потока – 2». Он заметил, что американские санкции способны продлить строительство газопровода, но это лишь укрепит сотрудничество между Россией и Евросоюзом перед лицом общей проблемы.

«Но, может быть, нет худа без добра? Может быть, произойдет если не альянс, то сближение между Европейским союзом и Россией, хотя в Евросоюзе тоже хватает противников «Северного потока – 2», – резюмировал Гринберг.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока – 2». Он заявил, что Москва тщательно проанализирует ситуацию с американскими экономическими ограничениями, направленными против строительства газопровода, и выработает дальнейшую стратегию.