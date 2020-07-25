Ученые рассказали, сколько минут должен длиться хороший секс

Москва, 25 июля. Ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, сколько должен длиться хороший секс. Эксперты отметили, что слишком долгий акт любви может вызвать разочарование у партнеров.

Работа над исследованием об оптимальной длительности полового акта велась много лет. Ученые собирали информацию с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов, а также опрашивали тысячи респондентов.

В итоге эксперты пришли к выводу, что идеальный акт любви должен длиться не более 13 минут. По данным ученых, назвать половой акт коротким можно, если он длится от одной до двух минут. От трех до семи минут — это уже нормальная длительность секса. Хорошим (или оптимальным) американские ученые назвали любовный акт, который длится от семи до 13 минут.

Также исследователи отметили, что секс длительностью от десяти минут до получаса является слишком долгим. Половые акты, которые длятся более 30 минут, в работе ученых не описаны.

Как рассказал ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии Эрик Корти, часто у мужчин и женщин возникают нереалистичные представления о времени полового акта. Из-за этого у любовников может возникнуть сексуальное разочарование или дисфункция. Исследование американские ученые провели, чтобы продемонстрировать реальные цифры.

Ранее ученые из исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе в США доказали пользу регулярного секса. По их словам, занятия любовью благоприятно влияют на здоровье и продолжительность жизни.