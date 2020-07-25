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Пилот назвал главную ошибку опаздывающих на рейс

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Пилот назвал главную ошибку опаздывающих на рейсЛондон, 25 июля. Анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

По словам летчика, виной тому становится решение путешественников послушать в наушниках музыку или подкасты в ожидании отправления.

«Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке», — пояснил он.

Пилот посоветовал любителям наушников всегда оставлять одно ухо свободным или значительно уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.

В прошлом году россияне рассказали, с чем связаны их опоздания на рейсы. Тогда эксперты уточнили, что около 10% российских путешественников хотя бы раз в жизни не успевали на свой вылет. 

Оказалось, что чаще всего граждане попросту просыпают рейс. Также нередко они путают даты и время вылета, попадают по пути в аэропорт в пробки на дорогах, или оказываются слишком погружены в шопинг в магазинах Duty Free.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, как следует вести себя пунктуальным россиянам, которые столкнулись с задержкой авиарейса. В ведомстве подчеркнули, что в зависимости от причин, в подобной ситуации перевозчик обязан выплатить штраф и предоставить пассажирам различные услуги.

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Источник: Lenta.ru
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