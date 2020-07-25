Кедми объяснил, почему США и Китай уже не смогут угрожать России

Москва, 25 июля. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми провел сравнительный анализ военно-технических возможностей США, Китая и России и объяснил, почему Вашингтон и Пекин уже не смогут угрожать Москве своим вооружением.

По словам эксперта, США и Китай не обладают боевыми комплексами, которые бы позволили нанести ракетный удар по территории России без угрозы эффективного и мощного ответа. На вооружении армии Российской Федерации стоят сразу несколько уникальных стратегических систем, которые позволяют организовать полную защиту страны от неожиданного нападения.

Прежде всего Кедми обратил внимание на такие ракетные установки, как «Авангард», «Циркон» и «Сармат». Благодаря подобным оружейным комплексам Россия принципиально отличается от Российской империи и СССР, которые постоянно жили в состоянии угрозы войны и нападения.

«Сегодня с военной точки зрения ни одна страна мира не может представлять угрозу для России без того, чтобы у Москвы не было для этого очень эффективного ответа. Так что Китай с военной точки зрения никогда не сможет угрожать России. И США уже не могут. Вопрос только в том, все ли это понимают», – резюмировал Кедми.

Ранее Кедми прокомментировал призыв США к России отказаться от новейших ракет, оснащенных ядерным двигателем. Он заметил, что подобные заявления, прозвучавшие из уст американских генералов, вызывают лишь недоумение. Он напомнил, что Вашингтон сам обладает крупнейшим арсеналом ядерного вооружения.