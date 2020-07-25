Турция заманивает туристов, игнорируя нормы безопасности в связи с коронавирусом

Решение турецких властей не проверять туристов на коронавирус может привести к непоправимым последствиям и новой вспышке эпидемии. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве РФ в Турции 25 июля сообщили, что турецкие власти приняли решение не проверять туристов на коронавирус. Также отмечается, что каких-либо справок у прибывших на отдых также требовать не будут. Единственной мерой, которая сможет помешать распространению коронавирусной инфекции, станет измерение температуры у туристов в аэропортах. Однако этого явно недостаточно, поскольку болезнь у некоторых людей протекает бессимптомно. Кроме того, повышение температуры может происходить спустя несколько дней после заражения. Это говорит о том, что Турция рискует стать новым центром распространения пандемии.

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин обратил внимание на тот факт, что совсем недавно во Франции обнаружили новые очаги COVID-19. Болезнь распространилась в тех районах, где было большое количество туристов.

«Буквально вчера во Франции усилили меры, они обнаружили усиление инфекции именно в районах туристического массового пребывания людей», — уточнил он.

По мнению собеседника ФАН, решение об открытии авиасообщения вызвано желанием властей Турции получить дивиденды с туристического и поддержать гостиничный сектор.

«Турки заинтересованы, прежде всего, в экономических интересах, сезон начинается вовсю, спад ударяет больно по внутренним хозяйственным объектам. Естественно, они пошли, я бы сказал, на либеральную форму привлечения туристов», — добавил эксперт.

Специалист также напомнил о потенциальной опасности, которую представляет собой туристический сезон в условиях неутихающей пандемии.

«Нужно все-таки отслеживать на месте, не приведет ли такой массовый заезд к расширению зоны болезни. При этом там могут встретиться люди из разных стран, в этом загвоздка. Они же будут контактировать друг с другом практически бесконтрольно. Поэтому все это может привести к усилению распространения болезни», — отметил Зинин.

В завершение кандидат исторических наук указал на то, что Турция ведет милитаристскую внешнюю политику, которая несет в себе новые риски.