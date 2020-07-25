Промоутер назвал максимальный гонорар Пугачевой за один корпоратив

Москва, 25 июля. Заслуженная российская певица Алла Пугачева, вопреки слухам, не выступает на корпоративах после карантина, а тихо проводит время в замке, изредка выбираясь на шопинг и к друзьям. Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов.

«Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами», — сообщил он.

По словам Морозова, сейчас Примадонна посещает вечеринки тольки в качестве гостьи. У певицы есть пять очень богатых верных поклонников, но они пока не проводят мероприятия.

Также гендиректор «Ру-Концерта» раскрыл, сколько обычно составляли гонорары Пугачевой за корпоративы раньше. По его словам, Примадонне платили от 300 до 350 тысяч евро за выступление.

«Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей). Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было», — поделился Морозов с KP.RU.

Промоутер отметил, что банкеты, на которых пела Пугачева, из расчета на 100 гостей, в среднем обходились в 40 миллионов рублей. На таких корпоративах платили по полтора миллиона рублей за салют, а на торт иногда тратили два миллиона.

Ране в СМИ появилась информация, что после карантина гонорары Пугачевой якобы перевалили за 29 миллионов рублей. Об этом рассказал организатор частных вечеринок.