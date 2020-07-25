Страховщики нашли способ не платить автомобилистам по ОСАГО

Москва, 25 июля. Страховые компании нашли способ не платить автомобилистам по ОСАГО. Покрывать ущерб потерпевшей в аварии стороне не будут в том случае, если если владелец машины забудет предупредить о прохождении обязательного техосмотра, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Полисы ОСАГО для машин старше трех лет не делают без прохождения техосмотра. Но из-за распространения коронавируса автомобилистам разрешили с 1 марта по 30 сентября 2020 года оформлять страховку без диагностической карты.

Как объяснили в РСА, по завершении этого срока владельцу машины придется пройти очередной техосмотр и предоставить страховщику подтверждение. В «Росгосстрахе» уточнили, что в противном случае к автомобилистам применят санкции, передают «Известия».

Однако пока страховщики не знают, каким образом проводить процедуру.

«Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно», — констатировал заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов.

Напомним, что 24 августа минимальная и максимальная стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц изменится на 10%. В отношении легковых автомобилей юридических лиц коридор ставок изменится на 20%, а машин такси — на 30%.