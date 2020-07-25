Миро предложила защищающей опального Сергия Гордон открыть шашлычную на трассе

Москва, 25 июля. Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на заявление звездного юриста Кати Гордон, которая обрушилась на телеведущую Ксению Собчак после выхода фильма о лишенном сана схиигумене Сергии.

Напомним, после выхода фильма Собчак Гордон назвала журналистку «провокатором и подлецом, исполняющим заказ».

«Я лично и моя компания будет защищать Сергия от провокаций, устроенных оккупантами России, клеветы и откровенной пакости, устроенной Собчак», — написала Гордон на своей странице в Instagram.

«Всем известно, что Катя Гордон жива лишь хайпом. Ну, ей так кажется, что она — гений вбросов», — написал Миро, комментируя заявление юриста.

По мнению блогера, все попытки Гордон быть адвокатом выглядят «смешно и глупо». Миро отметила, что юрист встала на защиту лишенного сана схиигумена, который ранее захватил монастырь на Урале. Кроме того, Сергий записал видео, на котором заявил, что за ним духовная сила.

Как отметила Миро, опальный схиигумен выглядит человеком, который «чуток не в себе», поэтому от вставшей на его защиту Гордон разбегутся все клиенты, например, телеведущая Лера Кудрявцева или актриса Эвелина Бледанс.

«Нет, это не бесстрашие и отвага, а, как мне кажется, «белочка», — написала блогер по поводу заявления Гордон.

Также Миро предположила, что таким образом звездный адвокат специально хочет избавиться от клиентов, дела которых в суде идут «из рук вон плохо». По словам блогера, это очень хитрый, но глупый план. Миро подчеркнула, что заявления Гордон сродни высказываниям самого лишенного сана Сергия или путешествию «шамана» из Сибири с бубном.

«Если ты спала с журналистом, это не делает тебя саму журналисткой. То же самое — с адвокатом, ведь профессия не передается половым путем!» — написала блогер.

В заключении Миро предложила Гордон открыть шашлычную на трассе Москва — Симферополь. По мнению блогера, адвокат могла бы взять к себе официанткой бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню, опасающуюся вышек 5G.