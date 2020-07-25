Дегтярев объяснил, для чего ездит на старом автомобиле Mercedes

Хабаровск, 25 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, что для экономии бюджетных средств пользуется старым автомобилем Mercedes, а не оставленным ему в «наследство» Lexus.

По словам Дегтярева, старая машина потребляет меньше топлива, чем большой автомобиль, доставшийся ему после бывшего главы региона Сергея Фургала. Например, за поездку в Ванино и Совгавань экономится примерно пять-шесть тысяч рублей.

«Десять таких поездок сэкономят нашему бюджету 50–60 тысяч рублей. А это уже стипендия отличнику или стобалльнику по ЕГЭ», — цитирует врио губернатора KP.Ru.

Глава региона надеется, что за пару месяцев экономии на бензине он сумеет «отбить» в бюджет одну такую стипендию, а после добавить ее хабаровским студентам.

Дегтярев ранее предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае. Регион из 85 российских субъектов находится на 72 месте по уровню трат людей на эти услуги. Политик отметил, что если есть возможность подключить правительство, найти внутренние ресурсы, то надо приложить усилия и помочь гражданам.

Напомним, что предшественник Дегтярева на посту главы региона находится в СИЗО «Лефортово». Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации серии убийств в 2000-х годах и в деятельности ОПГ. Свою вину он не признает.