Стали известны подробности ЧП с затонувшей в Керченском проливе бронемашиной

Симферополь, 25 июля. Одна бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«При форсировании Керченского пролива затонула одна бронемашина. Шесть человек спасены, никто не пострадал», — рассказал собеседник ТАСС.

Это сообщение подтвердили и в пресс-службе организатора патриотической акции «Военно-технического общества». Там рассказали, что БРДМ-2 затонула примерно в пяти километрах о берега. Причины инцидента сейчас устанавливаются, решается вопрос об отмене или переносе патриотического мероприятия.

Акция проводилась в четвертый раз. Первое такое мероприятие прошло в 2017 году. Тогда два экипажа, в том числе и женский, преодолели дистанцию в 15 километров за два часа 50 минут на двух БРДМ-2. Керченский десант также попал в Книгу рекордов России.