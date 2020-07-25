Создатели конкурса «Краса Вселенной» предлагают обменять его на три смартфона

Москва, 25 июля. Создатели конкурса «Краса Вселенной» решили обменять проект на смартфоны или другую технику. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.

«Меняю международный конкурс красоты «Краса Вселенной» на три-четыре смартфона (желательно новых или мало б/у, Samsung, Huawei или iPhone) или на что-нибудь другое: ноутбуки, квадрокоптеры, дорогие часы, золотые монеты и т.п.», — говорится в объявлении.

Автор пояснил, что ему надоело заниматься модельным бизнесом, поэтому он решил обменять конкурс на что-нибудь полезное или продать. В объявлении указана цена 250 тысяч рублей.

Как рассказал журналистам основатель и продюсер «Красы Вселенной» Леонид Хромов, event-рынок пострадал одним из первых в связи с пандемией, поэтому доходы значительно упали. Рекламные бюджеты спонсоров были сильно урезаны, из-за чего не стало денег на финансирование мероприятий.

«Поэтому, недолго подумав, мы решили продать проект за деньги или поменять на что-нибудь интересное и ликвидное», — отметил Хромов.

Основатель «Красы Вселенной» рассказал, что можно было оставить проект и проводить его в онлайн-формате, однако Хромову тема конкурсов красоты стала неинтересна.

«Модельный бизнес мне порядком надоел. Тем более, у нас в планах заняться реализацией новых кинопроектов, а на это нужны энергия, время и финансы», — подытожил создатель конкурса красоты.

Отметим, что в феврале 2020 года прошел четвертый конкурс «Краса Вселенной». Финал проводился в онлайн-формате, а победительницей стала россиянка Ольга Самуйлова из Твери.