Кадыров предложил Исмаилову и Емельяненко провести матч-реванш с «боем» в Instagram

Грозный, 25 июля. Бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко за время самоизоляции растеряли форму, поэтому без матча-реванша не обойтись. Так глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал главный бой турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) 107.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи и завершился в третьем раунде. Исмаилов нокаутировал Емельяненко, после чего спортсмена увезли в больницу из-за полученных травм и рассечений.

Как отметил Кадыров, спортсмены еще задолго до встречи на ринге пытались одержать победу в словесных баталиях в Сети. В ход шли язвительные шутки и видео с угрозами. Однако «в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге», констатировал глава Чечни.

«Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова. Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Кадырова, в данном случае нужен матч-реванш. Он предложил провести его с предварительным «сражением» в Instagram «на радость болельщикам».

Напомним, что Емельяненко и Исмаилов должны были встретиться на ринге еще 3 апреля в Москве. Но бой пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции.

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