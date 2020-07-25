Коронавирус 25 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5871 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 25 июля

На 25 июля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 806 720 (+5871), выздоровело 597 140 (+8366), умерло 13 192 (+146). Лидерами по числу новых заболеваний за сутки являются Москва (+648), Свердловская область (+251) и Ханты-Мансийский АО (+193).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 25 июля

— Всего зараженных 15 963 132 (+19 355 за сутки) — Скончались 644 231 человек (+1214 за сутки) — Выздоровевших 9 753 532 человек (+40 116 за сутки)

Данные по Украине на 25 июля

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 25 июля в стране было зафиксировано 63 929 (+1106 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1590 человек (+19 за сутки), всего выздоровело 35 497 (+611 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Ровенская область (+143), Киев (+129) и Львовская область (+114).

Прогноз на осень

Осенью не ожидается значительного подъема заболеваемости новыми типом коронавируса на территории России. Об этом РИА Новости заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Он отметил, что такого подъема, который наблюдался ранее, скорее всего, можно не ждать. Однако определенный рост заболеваемости возможен из-за открытия осенью школ, институтов и так далее.

По данным Министерства здравоохранения, Россия только начала выходить из пандемии. В ряде российских регионов сохраняется напряженная ситуация.

Кипр теряет туристов

На Кипре число туристов в июне опустилось на 98,2% по сравнению с июнем 2019 года. При этом за первые полгода падение турпотока составило 84,3%. Такие статистические данные предоставило правительственное бюро печати и информации.

В июне текущего года на Кипр прибыли 9919 туристов по сравнению с 509 662 в прошлом году.

Напомним, в связи с пандемией на территории острова были введены жесткие меры для предотвращения распространения вируса, в том числе полный запрет на въезд туристов. Он действовал до 8 июня 2020 года.