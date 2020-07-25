Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Москва, 25 июля. Известный олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в экстренных службах.

Накануне в дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске спортсмена. Оказалось, что 82-летний мужчина 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.

Иваницкий был чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, призером чемпионата СССР по самбо, многократным чемпионом мира по вольной борьбе, олимпийским чемпионом 1964 года, заслуженным мастером спорта Советского Союза. По завершении спортивной карьеры он стал руководить редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.

Сын Иваницкого Владимир — известный российский спортивный комментатор, в разное время работавший на РТР и «НТВ-Плюс». Теперь трудится на «Матч ТВ».