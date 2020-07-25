Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Дагестане

Махачкала, 25 июля. Пять человек погибли и шесть пострадали в результате страшной аварии, которая произошла в Дагестане. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как ранее сообщали СМИ, ДТП произошло в Хасавюртовском районе Дагестана в ночь на 25 июля. Здесь столкнулись сразу четыре легковых автомобиля: ВАЗ 2112, Lada Priora, ВАЗ 2110 и Kia Rio.

«Пять человек погибли, шестеро госпитализированы в Хасавюртовскую ЦГБ, один из них в тяжелом состоянии, в реанимации», — рассказали в Минздраве Дагестана.

Уточняется, что остальные пострадавшие находятся в травматологии с повреждениями различной степени тяжести. Детей среди погибших и пострадавших нет.