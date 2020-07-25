Ищенко объяснил, почему Украина до сих пор находится в сфере влияния России

Киев, 25 июля. Украина все еще находится в сфере геополитического влияния Российской Федерации, несмотря на изменения, которые произошли в этой стране с 2014 года. Об этом заявил известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт отметил, что подобный феномен подтверждается самим Киевом и украинскими политическими деятелями, которые постоянно делают громкие заявления о России и ее политике.

По словам политолога, Украина является соседним для России государством, поэтому не может находится вне зоны ее воздействия. При этом политические настроения, царящие в Киеве по отношению к Москве, лишь подтверждают, что страна до сих пор находится в сфере влияния Российской Федерации.

В качестве примера он привел другую страну – Мексику, которая находится по соседству с Соединенными Штатами Америки. Мехико строит свою внешнюю политику, оглядываясь на Вашингтон, поскольку находится по соседству с США.

«Об этом, кстати, говорят заявления украинских политиков. У них что ни случится, хоть дождь, хоть засуха, во всем виновата Россия. В Мексике так часто внимание на Россию не обращают, потому что Мексика находится в сфере влияния Соединенных Штатов», – объяснил Ростислав Ищенко.

Все это, по мнению Ищенко, может говорить лишь об одном – Россия сможет сохранить свое влияние на страны ближнего зарубежья даже при условии, что руководство этих государств будет настроено негативно по отношению к Москве.

Ранее Ищенко рассказал о формировании союза России и Китая, который может стать большой проблемой для США. По словам политического эксперта, Москва и Пекин способны противостоять планам Вашингтона по формированию мировой гегемонии.