Мясников рассказал, как бороться с использованием телефонов за рулем

Москва, 25 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал бороться с использованием мобильных телефонов за рулем. В своем Telegram-канале он рассказал, как можно заставить водителей отказаться от гаджетов во время движения.

«Уже заранее видно, что водитель впереди идущей машины «не здесь»: едет косо, медленно, виляет», — написал врач о любителях отвлечься на телефон за рулем.

Мясников отметил, что и пешеходы иногда ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и капюшоне, уставившись в экран и думая, «что они из титана и бессмертны».

«Только за рулем другой чудик — потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне», — подчеркнул телеведущий.

Он возмутился величине штрафа за использование телефона во время управления, который на сегодняшний день составляет 500 рублей. Мясников предложил повысить его до десяти тысяч, а за повторное такое нарушение лишать прав.

«Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете!» — призвал доктор.

По мнению Мясникова, в противном случае наказание за вождение в пьяном виде стоит сделать в виде штрафа в 500 рублей, поскольку трагические последствия обоих нарушений одинаковы.

«Пьяный за рулем — преступник! Водитель с мобильником в руках — тоже!» — уверен он.

Ранее в своем Telegram Мясников рассказывал, как можно побороть бессонницу, передает телеканал «360». По его словам, для этого достаточно съесть любую конфету. Врач заверил, что это средство поможет любому человеку, даже равнодушному к сладостям.