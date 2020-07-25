«Падший ангел»: Альгис Микульскис о разоблачении главаря «Белых касок»

Что может быть благороднее, чем помощь людям, против своей воли оказавшимся в аду боевых действий, со всеми его ужасами: смертью, разрушениями и постоянным запредельным стрессом? Пожалуй, ничего. Поэтому когда неправительственная организация «Белые каски» развернула свою деятельность в Сирии во время самых ожесточенных боев правительственных сил с террористами, многим она показалась сонмом ангелов.

Так продолжалось ровно до того момента, пока не всплыла неудобная правда: гуманитарная деятельность «Белых касок» была лишь прикрытием для распространения ими вопиющих фейков о законных сирийских властях. Ложь, которую сеяли «ангелы» в умах людей, ввергая их в панику и отчаяние, была дьявольски разнообразной. Там были и инсценировки химических атак, и постановочные съемки «преступлений» Сирийской Арабской армии, и вранье про удары ВКС РФ по школам и больницам…

Эта видимая невооруженным глазом ложь всегда была настолько «шитой белыми нитками», что даже такой далекий от политики человек, как лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, назвал изготовителей фейков «авторами пропаганды для террористов и джихадистов».

22 июля 2018 года израильские военные по просьбе США эвакуировали активистов «Белых касок» из Сирии в Иорданию. Измученные их ложью сирийцы ждали, что на этом потоки вранья о ситуации в стране иссякнут. Увы, этого не случилось.

Недавно голландские журналисты из газеты Volksrant решили еще раз удостовериться в честности «Белых касок» и наткнулись на интереснейшие подробности финансового положения основателя этой фабрики фейков, ныне покойного подданного Великобритании Джеймса Ле Мезюрье.

О некоторых из них рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Проведенное газетой журналистское расследование показало, что Ле Мезюрье не отличался особой щепетильностью в финансовых вопросах, — заявила она во время очередного брифинга. — К примеру, выяснилось, что летом 2018 года он попался на попытке хищения 50 000 евро в ходе эвакуации «белокасочников» в Иорданию».

У журналистов Volksrant к британцу — длинный список вопросов, добавила Захарова.

«Например, неоправданно высокие зарплаты и широкие привилегии руководства Mayday Rescue, отсутствие необходимой финансовой прозрачности, конфликты интересов, уклонение от уплаты налогов в Нидерландах… — перечислила представитель российского МИД. — Все это позволило посмотреть со стороны не на внутреннюю кухню жизнедеятельности рядовых сотрудников этой псевдогуманитарной структуры, а на ее руководство…»

Удивительная вещь. Несмотря на огромные денежные вливания в антисирийскую и антироссийскую пропаганду со стороны «мирового сообщества» в лице Великобритании, США, Нидерландов и прочих представителей «коллективного Запада», руководство одной из ярчайших «благотворительных» организаций не гнушалось воровать даже в мелочах. В том числе когда речь шла об эвакуации собственных сотрудников в безопасное место…

Это весьма однозначно характеризует как саму организацию «Белые каски», так и ее спонсоров, не гнушавшихся иметь дело с откровенными преступниками. Так-то, конечно, эти «фейкоделы» пусть бы и дальше набивали карманы деньгами западных налогоплательщиков, если бы при этом они не приумножали смерти и страдания в Сирии.

«Их каски давно уже не белого цвета…» — так Мария Захарова завершила блок своего брифинга, посвященный проходимцам, живущим за счет чужой беды.

Не белого, это точно, — багрового. Цвета венозной крови.