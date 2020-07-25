Дети Ефремова отказались отменять летний отдых из-за ареста отца

Москва, 25 июля. Дети актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, отказались отменять летний отдых из-за ареста отца. Наследники артиста предпочитают поддерживать его по телефону.

Обычно Ефремов проводит летний сезон с женой, детьми и тещей в Юрмале. Однако в этом году пандемия внесла свои коррективы, и мать жены артиста Софьи Кругликовой застряла в США. Из-за закрытых границ семье Ефремова пришлось отменить поездку в Прибалтику. К тому же, актер все еще находится под домашним арестом — Ефремову нельзя покидать квартиру, а навещать артиста или звонить ему могут только адвокат, жена и дети.

Старший сын Михаила Ефремова Никита второй год подряд проводит отпуск в горах. На этот раз он отправился в поход на месяц со своей пассией — актрисой Марией Иваковой.

Ефремов-младший побывал у отца до отпуска, также 32-летний Никита звонил артисту, когда в горах появлялась связь.

«Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях, затем телефон используется только как фотоаппарат. Чем быстрее я сдаюсь, отпуская ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе», — поделился эмоциями в соцсетях сын актера.

Однако по возвращении в Москву Никита Ефремов все же навестил отца и посмотрел вместе с ним матч «Спартака» по телевизору, пишет KP.RU.

Что касается трех младших детей Михаила Ефремова, то они проводили лето в подмосковном загородном доме. Сейчас Надежда и Борис остаются там, а 15-летняя Вера отправилась в лагерь.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Jeep выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Ранее дело Ефремова было передано в суд. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. По мнению экспертов, артист должен понести реальное наказание.