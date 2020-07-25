Эксперты увидели в заявлении Климкина готовность Украины отказаться от Крыма

Украина фактически признала, что Крым ей не нужен. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Превратить Крым в проблему

Крым нужно превратить во внутреннюю и внешнюю проблему РФ. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он сообщил о наступлении «крымских дней» и провел параллель между подписанием Декларации Уэллеса, согласно которой США 80 лет назад не признали вхождение прибалтийских республик в СССР, и американской декларацией от 2018 года о непризнании Крыма частью России.

По мнению Климкина, Литва, Латвия и Эстония долгое время верили, что покинут СССР, и в 90-х сделали это. Как на это повлияла американская декларация, он не уточнил. Но заверил, что Украину США тоже поддерживают.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности», — сообщил Климкин.

Вопрос психического состояния

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание, что вопрос психического здоровья Климкина вызывает сомнения.

«Что он подразумевает под этими словами? Будет вместе с Рефатом Чубаровым готовить радикалов и прорываться на полуостров? Пусть заходят. И остаются. Только не в Крыму, Россия большая, пространств для размещения экстремистов в местах не столь отдаленных хватит. Или это вопрос воды? И Климкин, находясь в экстазе мазохиста, требует, чтобы Россия ввела войска на Херсонщину? И не только он этого хочет. Видимо, что-то за это обещано от США: военные базы, вооружения, кредиты. А, может, Климкину просто завидно, что ему российское гражданство не светит?» — задается вопросом Бредихин.

По его словам, этнический русский и курянин, говорящий по-украински хуже экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осознает то, что зашел в тупик. И не найдя себя в команде Владимира Зеленского, он пытается хоть как-то остаться на плаву и выслужиться перед западными кураторами.

Киеву Крым не нужен

Политолог Андрей Иванов отметил, что серьезно относиться к тому, что говорит Климкин, невозможно.

«Интересно, как он собирается превратить Крым в проблему для России? Тем более внутреннюю? Крымчане массово на референдуме поддержали идею вхождения полуострова в состав Российской Федерации. И сейчас эти настроения нисколько не поменялись», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, внутренней проблемой может быть только тот регион, где жители в значительном числе настроены против центральной власти и говорят об особой национальной идентичности. Например, таким регионом была Польша в составе Российской Империи, или в какой-то степени Прибалтика в конце 1980-х в составе СССР. Сейчас таких регионов в РФ просто нет.

«Но в заявлении Климкина звучит одна важная мысль, которая очень заметна. Он говорит о том, что фактически Крым не нужен Киеву, тот не сожалеет об утрате. Мол, давайте превратим полуостров в территорию хаоса. Если бы они считали крымчан своими согражданами, то не желали бы им такой судьбы. С другой стороны, стоит ли удивляться заявлению Климкина? Он пытается напомнить о себе, но фантазия у него крайне скудная, и он несет откровенную чушь», — заключил Андрей Иванов.

В свою очередь, политолог Юрий Якорь напомнил, что полноценной независимости Латвия, Литва и Эстония так и не обрели.

«Всегда прекрасно, когда какая-то страна хочет стать лучше России. Конкуренция — это хорошо. Но в подобной борьбе не стоит забывать, что полноценной независимости страны Балтии так и не обрели. И в большинстве прибалтийских ресторанов есть меню на русском языке, они продолжают зависеть от туристов из России», — заключил эксперт.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.