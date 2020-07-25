В России выявили 5871 новый случай коронавируса за сутки

Москва, 25 июля. Медики зафиксировали 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в России выявили 806 720 случаев COVID-19. При этом 597 140 пациентов выздоровели, из них 8366 человек — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 13 192 — 146 за минувшие сутки.

Лидирующие позиции по количеству зафиксированных случаев COVID-19 удерживают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности в России проведено более 26,6 миллиона тестов.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» накануне сообщил о получении разрешения Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом, но он будет не настолько сильным, как это было весной, пишет «ФедералПресс». Специалист напомнил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо соблюдать рекомендованные меры: использовать средства защиты, не забывать про социальную дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиками.