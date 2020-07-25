Москва, 25 июля. Народный артист РФ Валерий Гаркалин опроверг сообщение о своей госпитализации. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

«Гаркалин сказал, что с ним все в порядке, и ничего не случилось», — передал источник слова актера.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что артиста доставили в больницу с рваными ранами лица и ушибом головы. Как писали издания, причиной госпитализации Гаркалина стало неудачное падение.

Отметим, что похожая ситуация уже произошла в ноябре 2019 года. Тогда СМИ сообщали, что Гаркалина доставили в больницу после того, как ему стало плохо в одном из московских ресторанов. Ссылаясь на очевидцев, журналисты писали, что актер вышел подышать свежим воздухом и упал на землю, после чего ему вызвали скорую помощь. Гаркалин назвал эти сообщения «уткой» и заявил, что находится в Сочи на гастролях.