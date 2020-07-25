Блогер из Самары разозлила подписчиков своим «совершенно не завышенным» прайс-листом

Москва, 25 июля. Блогер и модель из Самары Танита Чочиева публично заявила, сколько она «стоит», чем навлекла на себя поток критики. Прайс-лист девушки вызвал волну негодования, разозленные пользователи с негативом высказались о ее самомнении.

В прайс-лист блогера вошли разнообразные косметические процедуры, покупки, походы в рестораны, путешествия, дорогие подарки и многое другое с указанием примерных трат. Например, Чочиева заявила, что каждые полгода ей требуются ботокс, новый iPhone, золотые украшения и отдых за границей.

Блогер объявила, что это «совершенно не завышенные требования», и призвала молодых людей подумать, прежде чем предлагать ей знакомство, «потянут ли лямку».

«Я знакомлюсь только с состоявшимися молодыми людьми», — отрезала девушка в соцсети «ВКонтакте».

Публикация вызвала настоящий ажиотаж в Сети. Мнение пользователей разделилось: кто-то посчитал высказывание Чочиевой честным, а некоторые осудили ее за такое поведение.

«Вот смысл встречаться с такой уродиной??? Когда можно найти девушку с природной красотой. <…> В девушку нужно вкладывать деньги, точнее давать деньги ей, но уж точно не такой, как ты», — высказался Антон Фомин.

«Какая дорогая мадам. Прошу прощения, уважаемая, а именно поэтому вы сидите у одноразового мангала из «Пятерочки»? Наверное, у очередного вашего воздыхателя не хватило бабла, чтобы поставить хороший, дорогой мангал», — заметила Ирина Кудинова.

«Судя по тому, как вы выглядите, спонсор так и не нашелся», — констатировала Кира Петрова.

Ранее девушка-блогер с ником aliin.b опубликовала в TikTok серию видеообращений, в которых обвинила популярного актера театра и кино Гошу Куценко в домогательствах. По ее словам, звезда фильма «Мама, не горюй» звал ее в отель «на полчасика».