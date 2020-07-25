Строительству «Северного потока — 2» помешала треска

Берлин, 25 июля. Российский трубоукладчик, который должен достраивать «Северный поток — 2», стоит в порту уже больше двух месяцев. Дания дала разрешение на строительство, но продолжить его пока не позволяет нерест трески, который пришелся кстати Копенгагену перед переговорами с госсекретарем США. Об этом пишет немецкий журналист Мартин Меллер.

По проекту, финальные 120 км газопровода «Северный поток — 2» прокладываются через территориальные воды Дании к юго-востоку от острова Борнхольм, где после Второй мировой войны были затоплены тысячи тонн боеприпасов с ядовитыми газами. РФ требовалось специальное разрешение Копенгагена, поскольку ее судно закрепляется при помощи якорей, отмечает обозреватель.

Однако полученное после продолжительного ожидания согласие датской стороны так и не позволило продолжить строительство — в Балтийском море начался нерест трески. Дания запретила проведение любых строительных работ до конца сентября. По мнению Меллера, ситуация с рыбой сыграла государству на руку, так как в это время туда прибыл американский госсекретарь Майк Помпео, один из самых ярых противников «Северного потока — 2».

Он потребовал непременной лояльности датских союзников. Эксперт по вопросам безопасности Трине Виллумсен Берлинг из Копенгагенского университета ожидала, что Помпео в Дании объявит о более жестких санкциях против газового проекта, и они будут направлены, прежде всего, против компаний и организаций в Мекленбург-Передней Померании. Но этого не случилось.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями, и, по оценке Меллера, стороны сошлись во мнении, что не поддерживают немецко-российский инфраструктурный проект. Вместе с тем датская сторона, вероятно, дала понять, что все законы, действующие в отношении таких трансграничных проектов, соблюдены, и возможности для протестов со стороны королевства исчерпаны, а значит, конфликта с крупнейшим торговым партнером — Германией — удалось избежать.

Однако Берлинг убеждена, что взаимный спор США и Германии обойти не получится. Она полагает, что Помпео до 1 октября объявит о новых санкциях. К этому времени сезон нереста закончится, и борьба за «Северный поток — 2» может перейти в финальную стадию.