В СК РФ назвали сумму потерь бюджета из-за налоговых преступлений

Москва, 25 июля. Бюджет России теряет свыше 58 миллиардов рублей каждый год из-за налоговых преступлений. Об этом рассказала заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник Елена Леоненко.

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — сообщила она в интервью РИА Новости.

При этом Леоненко отметила, что динамика налоговых преступлений в период с 2016 по 2019 годы находилась на относительно стабильным уровне. Кроме того, наблюдалось небольшое снижение числа таких преступлений.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей предложил дать правоохранительным органам доступ к банковской тайне. По словам эксперта, это поможет защитить накопления россиян от недобросовестных коммерсантов, а также позволит оперативно выявлять экономические преступления.