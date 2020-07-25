Эксперт предупредил о высокой стоимости путешествий по доступным с 1 августа направлениям

Москва, 25 июля. Международные направления, которые откроют 1 августа, будут дорогими, они нацелены не на рядовых отдыхающих из России. Об этом рассказал исполнительный директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

С 1 августа РФ возобновляет авиаперелеты за рубеж из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. На первом этапе граждане смогут улететь на отдых в Великобританию, Турцию и Танзанию.

«Турция будет нацелена на туры с высокой стоимостью наземного обслуживания. Там будут преимущественно реализовывать дорогие отели, так как попросту иначе будет не выгодно, если это будут не отели премиум класса», — сказал Мальцев в комментарии Ura.ru.

Он отметил, что если стоимость проживания в пятизвездочных отелях и вырастет, то не значительно, поскольку из-за кризиса они простаивали, и все же должны бороться за гостей.

Говоря о Британии, эксперт подчеркнул, что в данном случае открытие авиасообщения нацелено не на туристов, так как после въезда в страну обязателен двухнедельный карантин. Поэтому направление рассчитано на россиян, которые имеют недвижимость на территории государства и могут находиться там долгое время.

Танзания, по словам Мальцева, — экзотическое направление, которое хотели сделать массовым четыре года назад. Тогда турпакет обходился примерно в 70 тысяч рублей на человека. Его нынешнюю стоимость эксперт оценил в 130 тысяч рублей на персону. Основная часть расходов при визите в эту страну будет уходить на перелет.

По мнению Мальцева, важно, чтобы к осени открылись страны шенгенской зоны и Болгария. Также ситуацию в туристической отрасли могло бы исправить возобновление авиасообщения с Египтом. Эксперт считает, что альтернативы круглогодичному и недорогому отдыху, как там, нет.

«Танзании такой не стать из-за расстояния и цены билетов», — резюмировал он.

Мнение Мальцева о высокой стоимости путешествий в доступные с 1 августа страны разделяет и первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. В интервью «360» он предупредил, что ждать низких цен на авиабилеты не стоит.

Также эксперт сделал замечание об отдыхе в Танзании.