Актер Гаркалин госпитализирован с рваными ранами и ушибом головы

Москва, 25 июля. Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами лица и ушибом головы в одну из московских больниц.

Как сообщает Пятый канал, причиной госпитализации артиста стало неудачное падение. По предварительным данным, Гаркалину вызывали скорую помощь.

Отметим, что в феврале 2018 года Гаркалин провел две недели в экстренной реанимации с воспалением легких. Тогда артист почувствовал себя плохо прямо во время гастролей.

Кроме того, в ноябре прошлого года в СМИ появились сообщения, что Гаркалина экстренно доставили в больницу после того, как он упал на землю возле одного из московских ресторанов. Сам актер тогда опроверг эти слухи, сообщив, что находится в Сочи на гастролях.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года. Актер известен российским зрителям по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый», «Аленький цветочек» и «Бедная Саша». Кроме того, Гаркалин участвовал в различных театральных постановках. В 2008 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Гаркалин занимается не только актерской деятельностью, но и преподает эстрадное искусство в ГИТИСе. С 2002 года он возглавляет мастерскую факультета эстрады в театральном вузе.