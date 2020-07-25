Секс-символ СССР Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт

Москва, 25 июля. Заслуженная артистка РФ, эстрадная певица Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве.

Актрисе стало плохо накануне вечером в ресторане «Времена года» в Парке Горького. 62-летняя звезда советского кино неожиданно почувствовала головную боль, появились нарушения речи.

Официант вызвал скорую помощь, но Кондулайнен стала отказываться от госпитализации. Медики настояли и увезли ее в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

По информации «Пятого канала», артистка попала в реанимацию. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Кондулайнен за свою карьеру снялась в более чем 40 фильмах. После съемок в картине «Сто дней до приказа» за ней закрепилось звание секс-символа СССР. Затем она решила попробовать себя в качестве певицы и исполнителя авторских песен.

Артистка принимала участие в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».

Ранее супруга известного российского музыканта Александра Буйнова рассказала, что ее муж перенес операцию. Ему удалили желчный пузырь, после чего артист заметно похудел. При этом сам певец отказался сообщать подробности хирургического вмешательства.