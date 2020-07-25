Порошенко дал совет Зеленскому по урегулированию ситуации в Донбассе

Киев, 25 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие четкого плана по урегулированию ситуации в Донбассе. Порошенко обвинил украинского лидера и его команду в застое в мирном процессе на востоке Украины, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению экс-президента Украины, неотъемлемой частью плана по урегулированию в Донбассе должна стать миротворческая миссия ООН на востоке страны. Порошенко подчеркнул, что в данном вопросе главенствующим должен быть принцип «безопасность прежде всего».

Бывший украинский лидер напомнил, что предложение организовать такую миссию закреплено в коалиционном договоре правительства ФРГ. По словам Порошенко, эта стратегия выгодна и России, поскольку позволит Москве «сохранить лицо». Сейчас же, как утверждает экс-президент Украины, РФ осуществляет «ползучую аннексию региона», выдавая паспорта жителям Донбасса.

Также немецкое издание напомнило, что с 27 июля вступают в силу новые договоренности по контролю за перемирием в Донбассе, передает «ИноTV». В Киеве заявили, что с понедельника в регионе начнет действовать «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел госпереворот. В Донбассе были образованы две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в регион войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международны площадках, в том числе в Минске. Несмотря на договоренности о перемирие, в Донбассе все еще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ.