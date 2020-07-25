Эксперт назвал способы защитить гаджеты от вредоносных программ

Москва, 25 июля. Безопасность гаджетов во многом зависит от их владельцев, которые могут принять ряд превентивных мер. Способы защитить устройства от вредоносных программ назвал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт заметил, что гаджеты без установленных на них антивирусных программ защищены гораздо меньше. Но даже такой пользователь, который тщательно следит за безопасностью, может случайно скачать вредоносную программу, приняв ее, например, за рабочее письмо.

Мясоедов посоветовал не оставлять в открытом доступе личные данные. В особенности это касается социальных сетей. Внимание он порекомендовал обращать на вложения в письма и призвал никогда не открывать подозрительные файлы от незнакомцев.

«Яркие рассылки о необычно крупном выигрыше или огромной задолженности, которой у человека быть не может, должны насторожить», — отметил Мясоедов.

Эксперт добавил, что опасность таит в себе и бесплатный Интернет, к которому можно подключиться в общественных местах. По его словам, при использовании такой Сети лучше не делать важных рассылок, не вводить пароли и логины.

«Ридус» ранее сообщил, что в 2021 году может появиться новый тренд, связанный с мобильными устройствами. Эксперты ожидают, что вскоре неотъемлемым аксессуаром в комплекте со смартфоном станет ультраскоростная зарядка мощностью более 100 Вт и аккумуляторы емкостью 5000 мАч.