Наташа Королева начала зарабатывать в Сети «поздравлялками»

Москва, 25 июля. Певица Наташа Королева запустила собственный онлайн-магазин поздравлений. Подробно о предлагаемых товарах она рассказала в своем Instagram.

Звезда опубликовала в соцсети видео, где объяснила, что можно найти в новом магазине в Сети, который она назвала «Поздравлялки от Наталки».

«Ты отправляешь видюшку своему лучшему другу, а может подруге, а может маме, а может бабуле, и она совершенно не ожидает увидеть такое классное, зажигательное видеопоздравление от меня, от ее любимой артистки. Это будет незабываемо», — заявила артистка.

По словам Королевой, такой подарок не забудется никогда, а те, кто его получат, «зацелуют» своего дарителя.

Певица указала, что существует несколько вариантов презентации поздравления: она может записать ролик до 30 секунд от себя, видео до 60 секунд может быть подготовлено от лица ее супруга и танцовщика Тарзана, а также совместно, от пары. Кроме того, можно заказать набор услуг — поздравление и песню в исполнении звезды. Стоимость не уточняется, все подробности можно узнать по указанному номеру.

Многие подписчики поддержали начинание звезды.

«Крутая идея!! И спасибо тебе, Наташенька, что ты всегда откликаешься на мои просьбы записать поздравлялку для моих бабусь подопечных!!!» — написала под видео певицы alenuushka. «Класс!! Наташа — молодец, и точняк, — любимая артистка!!» — написала tyany81. «Классная идея! Получить поздравление от любимого артиста — это и правда незабываемо. Особенно для фанатов», — отметила julia.levchinskaya.

Однако некоторые заподозрили, что такой бизнес певицу заставило вести не реальное желание дарить радость людям, а непростое финансовое положение.