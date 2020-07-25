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Русофоб Дроздов назвал ностальгирующих по СССР украинцев «внуками недобитых варваров»

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Русофоб Дроздов назвал ностальгирующих по СССР украинцев «внуками недобитых варваров»

Киев, 25 июля. Украинский пропагандист и русофоб Остап Дроздов возмутился результатами опроса, в котором молодые украинцы выразили сожаление по поводу распада СССР. Журналист назвал ностальгирующих по Советскому Союзу «внуками недобитых варваров».

«Этого феномена, когда молодое поколение, которое не помнит того времени, почему-то в него ментально заземлено, нет ни в одной постсоветской стране», — заявил Дроздов в эфире «4 канала».

По его словам, ни поляки, ни венгры, ни чехи, ни словаки, которым сейчас 20–25 лет, никогда не скажут ничего хорошего о «красном» периоде своих родных стран. При этом, как подчеркнул Дроздов, на Украине ностальгические настроения все еще достаточно сильны.

«Те 20% молодежи, которые ностальгируют по Советскому Союзу — это внуки недобитых варваров, которые пришли на все готовое и сделали это пространство своим, варварским», — отметил украинский пропагандист.

Русофоб Дроздов назвал ностальгирующих по СССР украинцев «внуками недобитых варваров»

По мнению журналиста, нет прощения родителям этих украинцев, поскольку они не заставили своих детей полюбить родную землю. При этом Дроздов уверен, что любовь к Украине вполне можно купить, раздав людям «по миллиону».

«Может, каждому дать по квартире, по машине, открыть счет в швейцарском банке, мол, это вам от Украины, чтобы они ее, наконец, полюбили?» — предложил русофоб.

Что касается старшего поколения, которое успело пожить при СССР, то тут, по словам Дроздова, положение безнадежно. Пропагандист заявил, что эти украинцы так и останутся советскими людьми, передает «ПолитНавигатор».

«30 лет нет Союза, а советские люди до сих пор есть — вы где-то такое видели? Цирк», — возмутился журналист.

Дроздов подчеркнул, что тема с новой генерацией на Украине уже проиграна, поэтому советские люди исчезнут только тогда, когда умрут.

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Источник: ПолитНавигатор
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