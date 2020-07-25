Русофоб Дроздов назвал ностальгирующих по СССР украинцев «внуками недобитых варваров»

Киев, 25 июля. Украинский пропагандист и русофоб Остап Дроздов возмутился результатами опроса, в котором молодые украинцы выразили сожаление по поводу распада СССР. Журналист назвал ностальгирующих по Советскому Союзу «внуками недобитых варваров».

«Этого феномена, когда молодое поколение, которое не помнит того времени, почему-то в него ментально заземлено, нет ни в одной постсоветской стране», — заявил Дроздов в эфире «4 канала».

По его словам, ни поляки, ни венгры, ни чехи, ни словаки, которым сейчас 20–25 лет, никогда не скажут ничего хорошего о «красном» периоде своих родных стран. При этом, как подчеркнул Дроздов, на Украине ностальгические настроения все еще достаточно сильны.

«Те 20% молодежи, которые ностальгируют по Советскому Союзу — это внуки недобитых варваров, которые пришли на все готовое и сделали это пространство своим, варварским», — отметил украинский пропагандист.

По мнению журналиста, нет прощения родителям этих украинцев, поскольку они не заставили своих детей полюбить родную землю. При этом Дроздов уверен, что любовь к Украине вполне можно купить, раздав людям «по миллиону».

«Может, каждому дать по квартире, по машине, открыть счет в швейцарском банке, мол, это вам от Украины, чтобы они ее, наконец, полюбили?» — предложил русофоб.

Что касается старшего поколения, которое успело пожить при СССР, то тут, по словам Дроздова, положение безнадежно. Пропагандист заявил, что эти украинцы так и останутся советскими людьми, передает «ПолитНавигатор».

«30 лет нет Союза, а советские люди до сих пор есть — вы где-то такое видели? Цирк», — возмутился журналист.

Дроздов подчеркнул, что тема с новой генерацией на Украине уже проиграна, поэтому советские люди исчезнут только тогда, когда умрут.