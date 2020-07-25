Маликов ответил Соседову, назвавшему его дочь «безголосой пустышкой»

Москва, 25 июля. Народный артист России Юрий Маликов отреагировал на слова музыкального критика Сергея Соседова в адрес его дочери, солистки ансамбля «Новые Самоцветы» Инны.

Соседов ранее заявил, что выступление Маликовой на музыкальном фестивале «Славянский базар» в белорусском Витебске было «разочаровывающим». Критик считает, что «безголосая пустышка» и «полная бездарь» получила звание заслуженной артистки России лишь благодаря своему отцу.

В разговоре с iReactor Маликова подчеркнула, что отвечать на нападки в свой адрес не планирует. Она даже не следит за публикациями в СМИ, поскольку находится на отдыхе.

Маликов же попросил передать Соседову привет и отметил, что его дочь — талантливый человек и руководитель.

«Она 15 лет руководит коллективом. Напомню, что Павел Слободкин, создатель и руководитель ансамбля «Веселые ребята», тоже не был вокалистом. Он был худруком. Инна — художественный руководитель, и она создала прекрасный коллектив», — добавил артист.

Соседов ранее раскритиковал исполнительницу Надежду Бабкину и ее поведение после выписки из больницы, назвав его «придурковатостью, провокацией и бравадой».