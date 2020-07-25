Цеков назвал смехотворной засекреченную стратегию Киева по «деоккупации» Крыма

Москва, 25 июля. Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал смехотворной стратегию Украины по «деоккупации» полуострова. Он также выразил мнение, что документ Киева засекречен, поскольку в нем нет и не может быть ничего реального.

«Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп», — сказал политик.

Цеков отметил, что киевским властям пора отказаться от намерений оккупировать Крым. По его словам, период, когда полуостров был частью Украины, был периодом его уничтожения и издевательства над местными жителями.

«Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украины», — констатировал сенатор.

Таким образом Цеков прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Накануне она сообщила, что в Киеве уже разработали стратегию «деоккупации» Крыма, но разглашать ее детали пока не будут. Она объяснила это тем, что власти считают, что в таких вопросах должны быть подготовлены стратегические планы «более широкого масштаба».

В России к этой новости отнеслись с большим скепсисом. Усомнился в реальном существовании документа и народный депутат Украины V–VII созывов, украинский политик Владимир Олейник. Комментируя планы Киева в эфире радио Sputnik, он с уверенностью заявил, что «когда мы слышим от украинских властей о том, что есть какой-то новый план, то это означает только одно: никакого плана нет».

Украина до сих пор продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривает фантомную возможность его возвращения. При этом в 2014 году жители полуострова в ходе референдума приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.