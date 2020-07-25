Нейропсихолог назвала полезную альтернативу кофе

Москва, 25 июля. Взбодриться и активизировать мозговую деятельность можно и без кофе или крепкого чая. Нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik рассказала об эффективном и более полезном продукте.

По ее словам, кофейные зерна в шоколаде обладают эффектом, сравнимым с выпитой чашкой кофе. Они не вызывают перенапряжения мозга, которое может спровоцировать чрезмерная доза кофеина.

«От перенапряжения мозг начинает работать со сбоями. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс», — комментирует нейропсихолог.

Также кофейные зерна в шоколаде не так вредны для сердечно-сосудистой системы — шоколад нейтрализует негативное воздействие кофеина.

«Он снижает уровень холестерина и положительно влияет на сердце. Кофе и шоколад взаимодополняют друг друга», — говорит Ирина Хвингия.

При этом она подчеркивает, что кофе и кофейные зерна дают лишь временный эффект, не заменяя полноценного отдыха, необходимого для здоровой работы организма.

«Пять зерен кофе в шоколаде более чем достаточно, чтобы немного активировать нервную систему и поддержать работоспособность на некоторое время. <…> Если человек хронически не высыпается и спит меньше трех часов в сутки, то никакие зерна в шоколаде его в порядок не приведут», — резюмировала специалист.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова отмечала, что неумеренное употребление кофе и энергетиков далеко не лучший вариант, чтобы побороть сонливость. По ее словам, кофе, чай, энергетики, а также контрастный душ могут обернуться для организма неприятными последствиями. Например, ослабленной работой надпочечников. Эндокринолог говорит, что лучший способ взбодриться — физическая активность.