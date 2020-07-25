Определены самые бюджетные направления для путешествий по России в августе

Москва, 25 июля. Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления для путешествий по России в августе 2020 года. При составлении рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелет из всех российских городов.

Оказалось, что выгоднее всего в последний летний месяц отправиться в Москву — цены на билет в один конец до столицы начинаются от 850 рублей. Вторую строчку заняли Астрахань и Волгоград, в эти города можно улететь за 930 рублей. На третьем месте оказался Барнаул со стоимостью 1070 рублей за билет на самолет. Кроме того, в рейтинг вошли Новосибирск и Челябинск, куда можно слетать за 1100 рублей, а также Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск со средней стоимостью 1300 рублей за перелет, передает RT.

Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды — туда в августе можно отправиться за 1300 рублей. Стоимость билета в Краснодар составит около 1600 рублей, а в Симферополь — 2000. Анапа и Геленджик обойдутся немного дороже (2200 и 2900 рублей соответственно).

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал россиян не торопиться бронировать туры на турецкие курорты. Он отметил, что в Турции все еще сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, а в России есть много более прекрасных мет, где можно провести сезон отпусков.