Порошенко продолжает наживаться на перепродаже газа украинцам

Киев, 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский ничего не сделал для ликвидации созданных его предшественником фирм-прокладок, которые перепродают газ из Европы с наценками. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что на Украине недавно приняли решение об очередном повышении цен на газ на 7%.

«Для этого нет никаких оснований. Сегодня цена на европейской бирже — 56 долларов за 1 тыс. кубометров. <…> Почему на европейской бирже цена на газ упала втрое, а правительство повышает цену? Это маразматично», — говорит Тимошенко.

Глава «Батькивщины» напомнила, что во времена президентства Петра Порошенко были созданы контролируемые им посреднические компании, которые пропускали через себя газ, накручивали цену и продавали его населению втрое дороже.

«Остались те же посредники в Европе, те же фирмы-прокладки, на которых остается часть откатов, и газ в Украину проводится не напрямую от оптовых поставщиков, а через эти прокладки», — комментирует политик.

Тимошенко выразила недовольство, что на Украине самые высокие тарифы в Европе при самой низкой зарплате. По ее словам, украинцы из-за этого не могут купить еду.

Ранее политолог Максим Жаров отмечал, что Киев вынужден повышать цены на газ для внутренних потребителей в связи со снижением нагрузки на свою ГТС из-за сокращения потребления газа в Европе. По его словам, критикуя Зеленского, Тимошенко мыслит теми же схемами с фирмами-«прокладками», которые начали широко использоваться на Украине именно во время ее пребывания на посту премьер-министра.