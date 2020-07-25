Скончавшаяся от рака бодибилдер опубликовала прощальный пост в соцсетях после смерти

Москва, 25 июля. Бодибилдер Джемма Сиссон, которая скончалась от рака в 39 лет, опубликовала прощальный пост в соцсетях после смерти. На своей странице в Instagram спортсменка рассказала, что ее страдания наконец прекратились, и ей удалось обрести покой.

«Если это опубликовано, значит, я умерла после нескольких недель борьбы», — так начинается пост Сиссон.

По словам покойной, ее сердце разбито из-за того, что приходится оставлять близких, но при этом Сиссон рада наконец избавиться от того, что принесла ей болезнь. Спортсменка поблагодарила своего супруга Рики Мура, который все время был рядом с ней в трудный период жизни и дарил любовь и поддержку. Также Сиссон выразила признательность подписчикам, которые поддерживали ее в соцсетях. Кроме того, покойная понадеялась, что ее история поспособствует тому, чтобы вторичное сканирование раковых опухолей стало обязательным.

«Даже если один человек получит помощь благодаря этому, я буду чувствовать, что добилась чего-то хорошего», — написала спортсменка.

Как отметила Сиссон, она никогда не думала, что с ней может случиться нечто подобное. По словам спортсменки, болезнь может подстерегать за углом каждого, поэтому нельзя воспринимать все как должное, а жить нужно «на полную катушку».

«Но я определенно рада, что мое время пришло. Увидимся на обратной стороне!» — попрощалась бодибилдер.

Врачи нашли рак у Сиссон в апреле 2018 года, а в августе 2019 года ей сделали операцию. Казалось, что болезнь отступила, но в конце прошлого года рак снова дал о себе знать.

По словам спортсменки, врачи в государственной клинике не увидели растущие опухоли на нескольких снимках, когда она находилась в ремиссии. Через месяц после последнего чистого снимка Сиссон прошла обследование у частного специалиста, и у нее нашли метастазы в шее, спине, печени и животе. Рак успел уничтожить два позвонка, врачи признали опухоль неоперабельной.

За Рика Мура, с которым она была вместе 16 лет, Сиссон вышла замуж прямо в больничной палате. Она умерла на руках у супруга через четыре дня после того, как они отметили два месяца со дня свадьбы.