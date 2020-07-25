Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма

Москва, 25 июля. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook.

Климкин написал, что недавно была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, которая закрепляла отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию территорией Советского Союза.

«Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», — пишет экс-глава МИД Украины, при этом не объясняя, как данный документ повлиял на выход прибалтийских республик из СССР.

Как отметил Климкин, на днях состоится вторая годовщина подписания «Крымской декларации», в которой Вашингтон отказывается признавать полуостров частью России.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — резюмировал дипломат.

Ранее Павел Климкин заявлял, что крупные города прибалтийских государств остаются частью «русского мира». В качестве примера он привел столицу Латвии — Ригу, где половина жителей говорит на русском языке. Климкин отметил, что в Латвии и Эстонии проживает большое количество русскоговорящих людей, отождествляющих себя с «русским миром».