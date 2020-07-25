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Исмаилов сломал нос Емельяненко во время поединка

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Исмаилов сломал нос Емельяненко во время поединка

Москва, 25 июля. Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сломал нос Александру Емельяненко во время главного боя турнира АСА 107. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Поединок состоялся 24 июля в Сочи. Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде. Ранее сообщалось, что Емельяненко был доставлен в больницу после боя, так как ему потребовалась медицинская помощь в связи с полученными травмами и рассечениями.

Эта победа стала 16-й в карьере 34-летнего Магомеда Исмаилова. На его счету также два поражения и одна ничья. Для 38-летнего Емельяненко это уже восьмое поражение. В его активе 28 побед и одна ничья.

Исмаилов заявил, что Емельяненко для него «особенный» боец, поэтому и победа над ним тоже «особенная». По его словам, он намеренно расстроил тех, кто болел против него.

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Источник: Чемпионат
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