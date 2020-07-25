Тимошенко рассказала, как происходит «правильное» голосование в Раде

Киев, 25 июля. Спикер Верховной рады и Офис президента Украины выработали систему специальных «сигналов», чтобы депутаты от «Слуги народа» нажимали необходимые кнопки во время голосований в парламенте. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Люди, которые в «Слуге народа» нажимают кнопки, законы не читают, не понимают, за что они голосуют, абсолютно некомпетентны, что в каждом законе хорошего и плохого для страны», — говорит Тимошенко.

Она утверждает, что администрация президента договорилась со спикером Верховной рады, чтобы тот произносил определенные слова перед голосованием. Так «слуги народа» понимают, как они должны голосовать.

«Если он говорит, например, «Поддерживаем и голосуем», то они жмут зеленую кнопку. Если он говорит «Прошу определяться и голосовать», это значит, что не надо голосовать», — рассказывает глава «Батькивщины».

По ее словам, парламентарии от «Слуги народа» сойдут с ума, если спикер отвлечется и не даст правильный сигнал.

Ранее сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что год работы новой власти на Украине — это год обмана избирателей. Он отметил, что обещанного мира в стране нет, конфликт в Донбассе продолжается, а результатом борьбы правительства с бедностью стала еще большая нищета, передает RT.