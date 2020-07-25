На Украине призвали оснастить флот ракетами для противодействия России на море

Киев, 25 июля. Украина должна нарастить свои ВМС и оснастить их ракетами уже до конца президентского срока Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он призвал решить данный вопрос до конца каденции Зеленского, чтобы создать «возможности для противодействия России в Азовском и Черном морях».

«Нам США будут передавать современные катера «Марк-6», и особенно, если это будет делано с ракетным оружием, в Азовском море будет баланс восстановлен. В Азовском море Россия не будет чувствовать себя свободно», — говорит Самусь.

По его словам, Киеву необходимо работать над созданием ракетного оружие для сдерживания РФ в Черном море. Самусь говорит, что у Киева уже есть наземные комплексы, а потом появится надежда на морские авиационные комплексы. Он призвал ставить конкретные задачи, прежде всего сделать так, чтобы счет техники был 100 к 200.

«Если будет 100 к 200, Россия не нападет, Россия не будет пытаться пойти за водой для Крыма. Для нее это будет просто не выгодно», — поделился своими рассуждениями эксперт.

Ранее в Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, сообщает RT. В них принимают участие военные из США, Украины и ряда стран-членов НАТО. По мнению экспертов, Черное море давно превратилось в точку пересечения стратегических интересов целого ряда государств и Вашингтон намерен закрепить свое присутствие в этом стратегическом регионе.