Парубий заявил, что Зеленский «хочет понравиться» Путину

Киев, 25 июля. Бывший спикер Верховной рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет понравиться» российскому лидеру Владимиру Путину.

Парубий обратил внимание, что Зеленский «осознает катастрофическое падение своих рейтингов» и надеется достичь «тайных договоренностей» с Путиным, чтобы вернуть себе популярность. По словам депутата, в последнее время на Украине все чаще преследуют «героев Майдана», при этом все осознают, что никто из них не будет посажен в тюрьму.

«Они судят украинских патриотов, украинскую оппозицию. В чем цель? Ни одно из этих дел не имеет перспективы, но это способ дискредитации украинской политики. А открыто ли хоть одно дело против пророссийских политиков? Наоборот. Это невидимые союзники», — возмутился он.

Парламентарий уверен, что таким образом Зеленский «пытается угодить Москве», в первую очередь — Путину. Парубий считает, что российский лидер может «спасти» рейтинг президента Украины.

«Зеленский — человек, который не понимает Украину. Полное непонимание того, что такое государство, какая цель этого государства. И по большому счету у него в душе «совок». Такой себе советский гражданин — они бывают как 80-летние, так и молодые. Вот такой и Зеленский. Он хочет понравиться Путину — у него есть такая маниакальная идея, у него есть идея добиться мира, выйти и сказать: «Украина, я принес вам мир». Но этого невозможно добиться без Путина», — сказал Парубий.

Он обвинил Зеленского в «сознательном уничтожении украинских ценностей» и заявил, что президент Украины пребывает в плену иллюзий.

Ранее «Известия» сообщили, что Зеленский рассчитывает на устойчивое прекращение огня в Донбассе с 27 июля.