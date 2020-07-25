Более 20 млн американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии

Вашингтон, 25 июля. В США может стартовать волна массового выселения должников из съемного жилья, сообщает издание The Hill. Это связано с окончанием срока действия моратория на выселение должников, который был подписан президентом США Дональдом Трампом в марте на фоне пандемии коронавируса.

Действие моратория подходит к концу 25 июля. Он может быть продлен новым законопроектом о чрезвычайной помощи, однако конгрессмены затянули с переговорами, поэтому документ вряд ли будет подготовлен до начала августа.

Недавнее исследование показало, что треть американских арендаторов (23,7 млн человек) не уверены в своей способности оплатить жилье в следующем месяце. Более половины от этого числа отметили, что не оплатили последний месяц проживания.

Конгрессмен от Демократической партии Хесус Гарсия говорит, что американцы нуждаются в защите и помощи с жильем, чтобы не оказаться на улице.

«Если мы не предпримем никаких действий, восстановление после пандемии коронавируса и надвигающегося экономического кризиса будет невозможно», — отметил Гарсия.

В Сенате подчеркивают, что потеря жилья разрушает всю жизнь человека и усугубляет кризис здравоохранения. Они настаивают на продлении моратория до марта следующего года.

Ранее «Известия» сообщали, что прибыль корпоративного сектора США рухнет почти вдвое. Это подтверждают опрошенные изданием аналитики. К основным факторам риска эксперты относят рост неплатежей по кредитам и ухудшение эпидемиологической обстановки в Штатах. Аналитики отмечают, что у российских компаний показатели будут хуже прошлогодних, однако катастрофы, как в США, эксперты не ждут.