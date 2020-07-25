В Минздраве дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России осенью

Москва. 25 июля. Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он будет не настолько сильным, как это было весной.

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные, студенческие, то создаются условия для распространения инфекций. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема мы не ожидаем», — заявил инфекционист.

Чуланов напомнил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры: использовать средства защиты, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиками.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации со вспышкой коронавируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано более 15,668 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 638 243 человека, выздоровели 8,985 миллиона пациентов.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории США — там выявлено более 4,1 миллиона заболевших. В России на сегодняшний день зафиксировано 799 тысяч случаев коронавирусной инфекции.