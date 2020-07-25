Пушков назвал последствия «геополитической капитуляции» Горбачева

Москва, 25 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в «геополитической капитуляции». Соответствующую колонку сенатор написал для MK.RU.

Ранее Пушков привел слова спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, рассказавшего, как в 1990 году на встрече с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал добро на вхождение объединенной Германии в НАТО. Сенатор назвал это решение «геополитической капитуляцией». По его мнению, президента СССР на тот момент волновало получение Нобелевской премии мира, а не национальные интересы. Горбачев же назвал слова Пушкова «чепухой».

«В Архызе произошла не «чепуха», а историческая драма. <…> Это был полный провал его (Горбачева. — Прим. ФАН) политики и отказ защищать национальные интересы страны», — пишет член Совета Федерации.

Сенатор подчеркивает, что СССР понес политический, экономический и моральный ущерб. Он отметил, что был вариант, согласно которому Германия была бы членом НАТО, но при этом Советский Союз получил бы гарантии того, что Альянс не будет расширяться на восток.

«Госсекретарь Джеймс Бейкер предлагал оставить советские войска в Германии в качестве гарантии этому. Однако Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса, а также распорядился вывести с ее территории советские войска», — подчеркнул Пушков.

Как отмечает сенатор, тогда и были заложены основы нового крайне неблагоприятного для Москвы европейского порядка.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Михаил Горбачев якобы был готов к переговорам с Финляндией о передаче в ее состав Карелии. Финский дипломат Юкки Сеппинена отмечал, что с данной инициативой выступило «либеральное большинство» руководства КПСС, однако переговоры так и не состоялись из-за позиции действующего на тот момент президента Финляндии Мауно Койвисто.